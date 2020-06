Coronavirus : l’OMS se dit inquiète d’un rebond du nombre de cas en Europe

Le nombre de cas de nouveau coronavirus repart à la hausse en Europe, a prévenu jeudi 25 juin l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui alerte sur l’état des systèmes de santé, déjà sous pression, si cette recrudescence post-confinement n’était pas maîtrisée.

« La semaine dernière, l’Europe a connu une augmentation du nombre de cas hebdomadaires pour la première fois depuis des mois. Trente pays ont vu augmenter le nombre de nouveaux cas cumulés au cours des deux dernières semaines », a déclaré le directeur de la branche Europe de l’OMS, Hans Kluge, lors d’une conférence de presse. Selon l’agence onusienne, l’Europe enregistre quotidiennement près de 20 000 nouveaux cas et plus de 700 décès.

« Dans onze de ces pays, l’accélération de la transmission a entraîné une recrudescence très importante qui, si elle n’est pas maîtrisée, poussera les systèmes de santé au bord du gouffre une fois de plus en Europe », a-t-il poursuivi, sans nommer de pays ni fournir de chiffres nationaux.