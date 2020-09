Coronavirus : Pas de reconfinement préventif avant Noël en France

Le ministre français de la Santé Olivier Véran a écarté un reconfinement national « préventif » avant Noël et a indiqué que la mise en place d’éventuelles restrictions de déplacement pendant les vacances de Toussaint dépendait de « ce que nous ferons lors des prochaines semaines ».

« Si la circulation du virus augmente et qu’elle n’est pas freinée, si nous ne mettons pas tous les moyens nécessaires pour freiner sa circulation, et bien cela met en danger notre système sanitaire et les Français eux-mêmes », a-t-il ajouté. Concernant la proposition des deux prix Nobel d’économie, Abhijit Banerjee et Esther Duflo, d’instaurer un confinement national sur les vingt premiers jours de décembre pour permettre aux Français de retrouver leur famille lors des fêtes, Olivier Véran estime que ce scénario est « de l’ordre de la prédiction ».