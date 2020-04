Coronavirus : plus de 2,7 millions de personnes contaminées

L’épidémie du siècle a tué 200 000 personnes dans le monde. Hier vendredi 24 avril 2020, 193 930 morts des suites du coronavirus étaient recensées au total.

Ainsi plus de 2,7 millions de personnes contaminées. En effet, l’Europe reste le continent avec le plus de décès au total plus de 115 000. L’Italie, pays le plus endeuillé recense 25 969 décès, l’Espagne (22 524 décès) ou la France (22 245 morts).

En revanche, des signes d’espoir sont présents en Espagne qui a pour le premier jour, eu un solde négatif, avec davantage de personnes guéries que de nouveaux cas. En Italie, le bilan quotidien du 24 avril était le plus faible depuis le mois de mars.