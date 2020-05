Coronavirus : Plus de 4000 projets immobiliers à l’arrêt

Le ministre tunisien de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Moncef Sliti, a révélé que plus de 4 000 projets immobiliers de construction et de réhabilitation ont été stoppés par la pandémie de coronavirus.

Dans une déclaration à Asharq Al-Awsat, paraissant à Londres, il a précisé que les projets dans la capitale Tunis et les gouvernorats du pays ont une valeur de 6 milliards de dinars. Environ 250 projets agricoles et d’infrastructure d’une valeur de 2 milliards de dollars ont également été arrêtés.

Pourtant, des milliers de travailleurs ont retrouvé leur emploi après que le gouvernement a adopté certaines mesures à la fin des premières phases du confinement pour protéger leur santé.

« L’un des plus grands défis du gouvernement est de sauver des milliers de travailleurs du chômage », a-t-il déclaré au journal, déplorant que des centaines de milliers de citoyens travaillant dans le tourisme, l’industrie traditionnelle et les secteurs des services puissent perdre leur emploi.

Malgré le report de certains projets de logement, il a affirmé que son ministère poursuivait la construction d’environ 30 000 logements pour les familles pauvres à moindre coût.