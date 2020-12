Coronavirus : Plusieurs pays européens suspendent les vols vers le Royaume-Uni

Après les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie, la France pourrait à son tour suspendre les vols et les trains vers le Royaume-Uni, après la découverte d’une nouvelle variante du coronavirus circulant sur le territoire britannique. Paris envisage « sérieusement » de couper les liaisons aériennes et ferroviaires en provenance du pays voisin et une décision « sera annoncée dans la journée », selon des informations recueillies par BFMTV. Le gouvernement serait « à la recherche d’une coordination européenne ».

Une nouvelle variante du Covid-19 est apparue mi-septembre à Londres et dans le comté du Kent et serait jusqu’à 70 pour cent plus contagieuse que la précédente souche. À quelques jours de Noël, le Premier ministre britannique Boris Johnson a décidé de reconfiner dès ce dimanche la capitale britannique et le sud-est de l’Angleterre pour tenter de juguler une envolée des contaminations: selon Downing Street, 62% des contaminations enregistrées à Londres et 59% de celles dans l’est de l’Angleterre sont liées à cette nouvelle souche.