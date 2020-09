Coronavirus: Vers un retour au couvre-feu ?

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a déclaré , ce vendredi ce 25 septembre 2020, qu’un couvre-feu peut être décrété sur tout le territoire tunisien, si la situation épidémique s’aggrave, en précisant que cette décision reste une prérogative du président de la République, conclut-il.

Il a ajouté à Mosaïque fm, qu’un confinement général sera imposé dans certaines délégations et ce, pour deux semaines et selon la situation pandémique, avec interdiction de déplacement et obligation de porter les masques, même dans les espaces ouverts.