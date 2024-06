Côte d’Ivoire – Emploi jeunes : les programmes de Agence Emploi Jeunes (AEJ) améliorent la vie des bénéficiaires 

Le gouvernement ivoirien investit toutes les régions du pays pour former les jeunes, leur trouver un emploi et financer leurs activités.

A Bouna, dans la région du Bounkani au Nord Est du pays, de nombreux jeunes bénéficient des programmes de l’Agence Emploi Jeunes (AEJ).

Daouda Bamba est mécanicien moto depuis 5 ans. Il a reçu un prêt d’un million de FCFA. La somme lui a permis d’agrandir son garage et de recruter cinq nouveaux employés. « J’ai aujourd’hui tout ce qu’il me faut dans mon garage. Tous mes clients repartent satisfaits », s’est-il réjouit.

Bénédicte Kobena, commerçante de produits cosmétiques a aussi bénéficié d’une aide financière. Depuis, elle propose aux clients une gamme de produits plus diversifiée et ses activités marchent mieux. « Ma boutique ne désemplit plus. Les femmes de la ville viennent se procurer leurs produits de beauté chez moi », a-t-elle dit.