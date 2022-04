Côte d’Ivoire: les priorités fixées au nouveau gouvernement

Le gouvernement Patrick Achi 2 a été formé le mercredi 20 avril 2022.



Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a décliné ce jeudi en Conseil des ministres, la feuille de route du nouveau gouvernement de 32 membres, nommé dans un contexte de conjoncture économique tendue, selon Apanews.



« Je vous demande mesdames et messieurs les ministres de vous mettre au travail dès à présent afin d’accélérer la mise en oeuvre de notre programme de gouvernement (la Côte d’Ivoire Solidaire) », a dit M. Ouattara, ajoutant: « J’attends de vous beaucoup plus d’initiatives et de célérité ».



Il a souligné que l’objectif premier de ce programme est « l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens (et) nous devons poursuivre les réformes pour rendre notre économie plus dynamique, compétitive et créatrice d’emplois, notamment pour les jeunes ».



« Nous devons aussi mettre en oeuvre de manière diligente nos trois priorités pour l’année 2022 », a poursuivi le président Ouattara, exhortant toute l’équipe gouvernementale à « agir dans le strict respect de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des affaires publiques et de suivre de manière vigoureuse la gestion des établissements publics qui sont sous votre autorité ».



Il a conseillé au nouvel exécutif de faire preuve d’humilité dans l’exercice de ses fonctions et de considération à l’endroit des concitoyens. Il a réitéré ses félicitations et ses voeux de réussite au Premier ministre, Patrick Achi, et au vice-président, Tiémoko Meyliet Koné.



« Je demande que le choix des directeurs de Cabinet soit soumis au préalable à notre validation », a recommandé Alassane Ouattara.



Emmanuel Ahoutou Koffi, ex-directeur de Cabinet du Premier ministre a été nommé directeur de Cabinet du vice-président, Meyliet Koné.