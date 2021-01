Cours d’arabe destinés aux enfants des tunisiens résidents à l’étranger

La deuxième session d’enseignement de la langue arabe destinée aux enfants des tunisiens résidents à l’étranger (entre 18 et 35 ans) se tiendra du 7 janvier au 12 mars 2021 à Tunis.

- Publicité-

L’office des tunisiens à l’étranger (OTE) a indiqué dans un communiqué publié mardi, qu’il prendra en charge 70 pc des frais de participation à cette session qui est organisée conjointement avec l’institut Bourguiba des langues vivantes.

Les personnes souhaitant participer à ces cours doivent s’inscrire sur le site électronique de l’institut Bourguiba des langues vivantes www.iblv.rnu.tn et déposer leur dossier au bureau de l’office des tunisiens à l’étranger ou auprès des services sociaux des missions diplomatiques et les bureaux consulaires à l’étranger.

L’office a appelé les participants à respecter le protocole sanitaire en vigueur en Tunisie et présenter un test PCR négatif, effectué 72 h avant d’arriver en Tunisie, ajoute le communiqué.