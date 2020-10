Couvre-feu : les sécuritaires veilleront à l’application des mesures de contrôle

Au premier du jour de l’entrée en vigueur du couvre-feu dans le Grand Tunis, le ministère de l’Intérieur a invité, jeudi, les citoyens au strict respect des restrictions de déplacement, assurant que » les forces de sécurité vont veiller à l’application des mesures de contrôle « .

» Ces nouvelles restrictions visent à limiter la flambée des contaminations par la pandémie de coronavirus « , a expliqué le département de l’Intérieur dans un communiqué.

Des barrages de police ont été déployés dans les villes et sur les routes des régions concernées pour surveiller les déplacements soumis à des autorisations spéciales.

» Les citoyens sont invités à rester chez-eux jusqu’à nouvel ordre, sauf en cas d’extrême urgence « , a plaidé le ministère.

Sont exceptés de ces restrictions de déplacement, les cas humanitaires urgents, ceux qui travaillent la nuit, les services d’approvisionnement et les marchés de gros « .

D’après le ministère de l’Intérieur, le couvre-feu ne s’applique pas également aux institutions publiques et privées ouvertes la nuit, les médias, les services de transport et d’approvisionnement, les boulangeries…dont les employés doivent être munis d’une autorisation.

Un couvre-feu a été instauré à partir de ce jeudi 8 octobre dans le Grand-Tunis durant quinze jours, pour tenter d’endiguer la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Durant quinze jours, la circulation sera interdite du 21 heures à 5 heures du matin en semaine et du 19 heures à 5 heures du matin le week-end, avait précisé le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallègue.

Selon la même source, les souks hebdomadaires dans le Grand-Tunis seront fermés, et la prière du vendredi suspendue.