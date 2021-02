Covid: 14 entreprises des secteurs de l’auto et de l’aéronautique ont bénéficié de 190 M€

Quatorze entreprises opérant dans le secteur de l’automobile et de l’aéronautique ont bénéficié d’un appui financier de 190.000 euros (l’équivalent de 620.000 dinars), dans le cadre du programme d’appui aux PME opérant dans les deux secteurs lancé par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), en partenariat avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Lancé en juillet 2020, ce programme vise à soutenir les PME impactées par la pandémie COVID-19, a indiqué un communiqué publié, mercredi, par la GIZ.

Il s’agit d’un dispositif de soutien qui s’étale sur 22 mois, avec un budget de 675.000 euros destiné à rembourser les dépenses liées aux mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet » Partenariat pour l’emploi et l’appui aux moyennes entreprises en Tunisie ».

Le projet en question est mandaté dans le cadre de l’Initiative spéciale Formation et Emploi – « Invest for Jobs » lancée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en étroite collaboration avec le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

Le fonds est ouvert à des nouvelles entreprises éligibles qui veulent en bénéficier : http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/appui_pme.asp