COVID: 15 décès supplémentaires et 2095 nouvelles contaminations par le coronavirus recensés le 12 février 2022

15 décès supplémentaires et 2095 nouvelles contaminations par le coronavirus sur un total de 8238 analyses effectuées, soit un taux de positivité de 25,43%, ont été recensés le 12 février 2022, a indiqué, dimanche soir, le ministère de la santé.

Dans son bilan quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le ministère a souligné que depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars 2020, 967 052 cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés et que le nombre de victimes a atteint 27 119 morts.

Le nombre total de guérisons s’est élevé, à la même date, à 889 891 personnes après le rétablissement de 8686 individus le 12 février courant.

En date du 12 février 2022, le nombre total de personnes hospitalisées dans des établissements de santé des secteurs public et privé s’est élevé, selon la même source, à 1462, dont 268 se trouvent en réanimation et 60 sont placées sous respirateurs artificiels.