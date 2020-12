Covid-19 : 35 décès et 1011 nouveaux cas jusqu’au 5décembre 2020

Le nombre des décès à cause du ِِِCovid-19 a atteint 3561 personnes en Tunisie, après avoir enregistré 35 nouveaux décès, jusqu’au 5 décembre 2020, a annoncé le ministère de la Santé, dimanche soir.

1011 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés le 5 décembre, de suite à 3435 tests effectués.

Le nombre des personnes guéries du coronavirus a atteint jusqu’à ce jour 76441 parmi 104002 de personnes atteintes du virus.

Selon le département de la Santé, 1423 personnes atteintes du covid-19 sont actuellement prises en charge par les hôpitaux publics et privés alors que 298 personnes sont établies aux services de soins intensifs dans les établissements hospitaliers publics et privés et

120 personnes se trouvent sous respirateurs artificiels.

- Publicité-