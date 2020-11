Covid-19: 443 nouvelles contaminations enregistrées le 08 novembre

443 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées le 08 novembre dernier sur un total de 1190 tests de dépistage effectués, annonce le ministère de la santé dans un communiqué rendu public lundi.

- Publicité-

Ainsi le nombre des personnes infectées par le coronavirus enregistre une baisse remarquable depuis le mois d’octobre dernier, précise la même source.

17 décès ont été enregistrés dimanche 08 novembre, en plus de 30 autres décès annoncés le même jour, soit un bilan total de 1920 décès durant la période allant du 01 au 07 novembre 2020, selon la même source.

1492 malades sont actuellement hospitalisés dont 275 malades sont admis en soins intensifs dans les services d’hôpitaux public et privé et 139 malades sous respiration artificielle.