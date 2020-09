COVID-19 : 477 nouveaux cas de contamination et 6 décès

Le ministère de la santé a annoncé, dans un communiqué publié mercredi soir, qu’en date du 14 septembre 2020, 477 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées portant le bilan à 8100 cas confirmés.

Les régions qui ont enregistré le plus grand nombre de contaminations sont Tunis (83), Ben Arous (73), Monastir (42) et Sousse (41).

Par ailleurs, 6 décès supplémentaires ont été également enregistrés dans les régions de Tunis (02), Ben Arous (02), Bizerte (01) et Kasserine (01), selon le ministère de la santé.

Le communiqué indique que depuis la réouverture des frontières le 27 juin dernier, 6898 cas d’infection au coronavirus ont été confirmés dont 608 cas importés, 6194 cas locaux (89,7%) et 79 décès (1%).

La même source signale que 149 malades atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés dont 46 (0,68%) sont admis en soins intensifs et 13 placés sous respirateurs artificiels.

Au total, on compte 5662 porteurs actifs et 740 malades symptomatiques.

Selon la même source, sur 8100 cas confirmés 2309 ont guéri et 129 sont morts par le coronavirus.