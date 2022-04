Covid-19: Accord pour gérer une ligne de crédit pour les micro-entrepreneurs et petits métiers

Une convention pour la gestion d’une ligne de crédit visant à soutenir les micro-entrepreneurs et les petits métiers en difficultés à cause de la pandémie du coronavirus a été signée, mercredi, à Tunis, entre la ministre des Finances Sihem Nemsia, le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Nasreddine Nsibi et le directeur général de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), Khalifa Sboui.

- Publicité-

Signée au siège du ministère des Finances, cette convention vient appliquer les dispositions de l’article 17 du Décret-loi du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022. Cet article stipule la création d’une ligne de financement au profit des micro-entrepreneurs et des petits métiers dans les activités économiques qui rencontrent des difficultés conjoncturelles suite à la propagation du Coronavirus.

Les crédits en question ne dépassent pas cinq mille dinars par crédit pour le financement des besoins en fonds de roulement, et ce durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022.Ils sont remboursables sans intérêts sur une durée maximale de quatre années dont une année de grâce.

En vertu du même article, une dotation de 25 millions de dinars est allouée sur les ressources du Fonds national de l’emploi au profit de cette ligne.

La gestion de la ligne de crédit est confiée à la Banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet, avec le ministère des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de gestion de ladite ligne de financement.