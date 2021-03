Covid-19: des « vacances tests » en Grèce pour expérimenter le tourisme sans risque

Une agence de voyage néerlandaise est décidée à prouver que les touristes pourraient voyager sans risque cet été. Pour cela, elle organise un séjour test en Grèce avec 189 « cobayes » qui devront effectuer deux tests à l’aller, deux tests au retour et s’engager à ne pas quitter leur hôtel du séjour.

Les gouvernements néerlandais et grecs ont validé le projet, aux termes duquel il sera interdit aux touristes de sortir du complexe hôtelier. C’est le seul moyen de préserver la « bulle de voyage », explique Cécile Revol, directrice générale pour la France de l’agence Sunweb, à l’origine de ce test grandeur nature.

« Il y a des gens qui partent en club ‘all inclusive’ pendant une semaine et qui ne quittent pas l’hôtel. C’est ce type de projets et d’expériences que l’on propose. On a choisi un hôtel cinq étoiles. L’idée est que les clients bénéficient de véritables vacances, de soleil, de nourriture grecque… De tout ce que ce magnifique pays a à offrir », détaille-t-elle au micro d’Europe 1.

L’agence espère montrer au terme du séjour qu’il est possible de voyager sans emporter ou rapporter le virus dans ses valises. A quelques mois des vacances d’été, elle espère, si ce protocole est un succès, séduire d’autres gouvernements européens.