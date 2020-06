La Grèce et la Tunisie signent un accord de transport maritime

Le ministre grec des affaires étrangères, Nikos Dendias, est attendu ce lundi en Tunisie où il devrait signer un accord de transport maritime entre les deux pays.

Selon un communiqué de presse du ministère grec des AE, il sera reçu par le président de la République, Kais Saied, et le chef du gouvernement , Elyes Fakhfakh. Ses entretiens porteront sur des questions bilatérales et régionales, en particulier sur l’évolution de la situation en Libye et dans la Méditerranée orientale au sens large. Seront également abordées des questions relatives au Moyen-Orient et aux relations UE-Tunisie.

L’intérêt grec pour la région s’est accru avec les récents développements en Libye, le ministre grec des affaires étrangères ayant participé vendredi à une vidéoconférence des donateurs pour le Soudan.