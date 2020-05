» Un centre d’examen provisoire a été aménagé dans chaque gouvernorat par le ministère de l’éducation pour permettre aux cas suspects d’infection au coronavirus, parmi les candidats aux examens nationaux, d’y passer leurs épreuves dans de bonnes conditions « , a souligné Mohamed El Hamdi, ministre de l’éducation dans une interview accordée à l’agence TAP.

» Tous les moyens financiers et humains ont été mobilisés pour garantir une bonne reprise des cours pour les enseignants et élèves du baccalauréat ainsi qu’un passage des examens nationaux en toute sécurité en cette période de pandémie », a-t-il ajouté.

Le ministre a précisé que la garantie de la distanciation physique a imposé la mobilisation de salles supplémentaires et la multiplication du nombre d’enseignants qui seront chargés de surveiller les examens nationaux (baccalauréat, diplôme de fin de l’enseignement de base et concours d’accès aux collèges pilotes).

Par ailleurs, El Hamdi a signalé que les différentes mesures prises par le ministère ont tenu compte de l’intérêt suprême de l’élève et de la crédibilité des examens nationaux.

Dans ce contexte, il a indiqué que la décision de passer l’examen de la neuvième année de base et le concours de la sixième année primaire en deux jours au lieu de trois chacun a été prise, après concertation avec des experts, pour épargner aux élèves le retour un troisième jour au centre d’examen dans cette conjoncture difficile.