COVID-19-horaire administratif: Instauration d’une séance unique de cinq heures par roulement, du 6 au 31 octobre

Le ministère de la Fonction Publique et de la Gouvernance a annoncé dimanche, l’instauration d’un horaire administratif exceptionnel, soit une séance unique de cinq heures par roulement, du 6 au 31 octobre courant, pour lutter contre la propagation rapide de l’épidémie du Coronavirus.

Le département a précisé dans un communiqué, que le système de la séance unique sera adopté en tant qu’horaire de travail, dans les administrations centrales, les services extérieurs, les collectivités locales et les entreprises publiques à caractère administratif (du lundi au vendredi).

Le ministère a chargé les responsables de ces structures, de former les équipes, demain lundi 5 octobre 2020 et de les répartir sur deux séances par roulement, à raison de cinq heures de travail pour chaque agent, comme suit:

-La première séance: de 8h30 à 13h30

-La deuxième séance de 11h30 à 17h30

Le responsable de la structure administrative qui occupe une fonction d’au moins, chef de service d’une administration centrale ou une fonction équivalente, se charge de répartir les agents, de façon équilibrée entre ces deux séances, en vertu d’une note de service interne.

Le ministre de la justice, le premier président du tribunal administratif et le premier président de la cour des comptes, se chargent de la fixation du système de travail dans les structures dont ils ont la charge.

Le département de la Fonction Publique a fait savoir, que cet horaire ne s’applique pas aux agents des forces de l’ordre, aux militaires et aux agents de la douane, de la santé publique, de l’éducation, de l’enfance, de la formation et de l’enseignement supérieur, qui sont soumis à des dispositions particulières.

Les présidents des instances, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics, à l’exception de ceux dans le domaines du transport public, de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la propreté, peuvent adopter cet horaire, tout en prenant en compte la nature du travail et la spécificité de certaines fonctions au sein de ces structures et ce après en avoir informé le ministère de tutelle, en cas de besoin.