Covid-19 « Le CHU Fattouma Bourguiba à Monastir prêt à faire face à l’évolution de la pandémie »

» L’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba (CHU) à Monastir est actuellement prêt à faire face à une éventuelle évolution de la pandémie Covid-19 » a indiqué le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

En marge de sa visite mardi, au CHU Fattouma Bourguiba, il a déclaré aux médias que la vigilance reste de mise face à l’évolution de la pandémie du covid 19, rappelant la nécessité de respecter de manière rigoureuse le protocole sanitaire mis en place pour la lutte contre la propagation du coronavirus.

Il a précisé que tous les efforts ont été déployés pour renforcer davantage le personnel médical et paramédical au sein de cet établissement hospitalier. » Néanmoins le nombre du staff médical et paramédical est encore insuffisant dans les services de réanimation » a-t-il ajouté.

Mechichi a affirmé qu’il avait constaté aujourd’hui lors de sa visite à cet hôpital, une nette amélioration au niveau de la prise en charge des patients Covid 19 au service de réanimation, relevant que le nombre de lits de réanimation et d’oxygène disponibles a triplé.

Le chef du gouvernement a fait savoir que cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi des décisions annoncées en septembre dernier, lors de sa première visite d’inspection au service de réanimation de cet hôpital, portant notamment sur la multiplication du nombre de lits de réanimation pour faire face à la pandémie.

Par ailleurs, il a salué les efforts déployés par les agents de santé qui, a-t-il dit » sont des militants de première ligne dans la lutte contre le coronavirus et travaillent sans relâche dans des conditions difficiles « .

Auparavant, le chef du gouvernement avait inspecté le circuit Covid 19 au CHU de Monastir, prenant connaissance des conditions de travail du staff médical et paramédical et d’accueil et d’hospitalisation des personnes contaminées.