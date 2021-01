Covid-19: Le gouvernorat de Tunis enregistre le bilan quotidien le plus élevé en vingt-quatre heures

Le gouvernorat de Tunis a enregistré le bilan quotidien le plus élevé de contamination par le coronavirus en vingt-quatre heures avec 174 nouveaux cas confirmés.

Le nombre total de contaminations dans le gouvernorat est ainsi passé à 12 mille 336 cas, a indiqué, dimanche, à l’agence TAP, le directeur régional de la santé, Tarek Ben Naceur.

Le nombre d’hospitalisations dans des établissements de santé a atteint 403 malades dont 261 dans les hôpitaux publics et 142 dans les cliniques privées. 142 malades sont admis en soins intensifs, précise Ben Naceur.

Trois décès attribués au coronavirus ont été recensés dans le gouvernorat de Tunis durant les dernières 24 heures, portant le nombre total des décès dans la région, depuis l’ouverture des frontières le 27 juin 2020, à 725 et celui des personnes rétablies à 10 mille 112 avec une moyenne de plus de 82 pour cent.