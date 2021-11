Covid-19: Le ministre de la Santé appelle à revenir aux gestes barrières pour éviter une nouvelle vague du coronavirus.

Le ministre de la Santé Publique, Ali Mrabet, a appelé, mardi, à Tunis, à continuer à respecter les « gestes barrières », dont le port des masques dans les espaces publics et les lieux de réunion, pour éviter une nouvelle vague de COVID-19.

Mrabet, qui intervenait à l’ouverture d’un atelier de travail sur « le projet de texte réglementaire pour la limitation et l’élimination de certains polluants dans la peinture en Tunisie », a indiqué qu’il faut revenir aux protocoles sanitaires et continuer à se faire vacciner, se félicitant des efforts de vaccination déployés en Tunisie, lesquels ont permis de porter le nombre de personnes vaccinées à 5 millions jusqu’à présent.

Le Comité scientifique de lutte contre la coronavirus se réunira aujourd’hui, mardi 23 novembre, pour insister sur l’importance d’avoir une 3ème dose pour les personnes de plus de 40 ans, a encore indiqué le ministre de la Santé publique, évoquant le rythme de transmission élevé et l’explosition du nombre des contamination en Europe ce qui incite de nombreux pays à decréter de nouvelles restrictions sanitaires.

En Tunisie, seulement 36 nouveaux cas de Coronavirus ont été enregistrés le 21 novembre 2021, sur 1.490 tests de dépistage effectués, soit un taux de positivité de 2,42 %, selon M’Rabet .