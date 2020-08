Covid-19 : Les Tunisiens du Japon seront réadmis dès le 1er septembre

Le gouvernement japonais a déclaré vendredi qu’il lèvera les restrictions de réadmission liées au coronavirus pour les résidents étrangers à partir du 1er septembre, citant l’augmentation de la capacité de test dans les aéroports, après les appels de la communauté des expatriés qui ont déclaré que l’interdiction est discriminatoire.

Dans le cadre de la nouvelle politique, environ 2,4 millions d’étrangers ayant le statut de résident au Japon, y compris les résidents permanents, les hommes d’affaires, les étudiants et leur famille, peuvent désormais quitter le Japon et être autorisés à y revenir. Environ 29 000 étrangers qui ont déjà quitté le Japon pour des pays et des régions désignés comme zones interdites d’entrée après le 3 avril, seront également autorisés à y retourner.

Actuellement, le retour des étrangers n’est autorisé qu’à ceux qui avaient quitté le Japon avant le 3 avril, même s’ils ont le statut de résident, sauf dans des « circonstances exceptionnelles », comme le décès d’un membre de la famille. Les résidents de retour devront subir un test d’amplification en chaîne par polymérase dans les 72 heures précédant leur départ pour le Japon et en communiquer le résultat aux autorités à leur arrivée.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de ce changement, le Japon continuera à refuser l’entrée à tous les ressortissants étrangers qui se sont rendus récemment dans l’un des 146 pays et régions, y compris les États-Unis, la Chine et toute l’Europe.

Treize autres pays – la Tunisie, le Bhoutan, Trinidad et Tobago, le Belize, l’Ethiopie, la Gambie, la Zambie, le Zimbabwe, le Nigeria, le Malawi, le Sud Soudan, le Rwanda et le Lesotho — seront ajoutés à la liste dimanche, a déclaré le gouvernement.

La levée des restrictions sur les résidents étrangers sera la bienvenue mais sera considérée comme attendue depuis longtemps par ceux qui n’ont pas pu se rendre dans leur pays d’origine ou qui l’ont fait et qui sont restés bloqués en dehors du Japon.