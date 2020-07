Covid-19: Neuf nouvelles contaminations dont une locale

Neuf nouvelles contaminations au covid-19 dont une locale ont été enregistrées samedi, ont révélé les résultats des tests de dépistage effectués sur 530 personnes.

Le nombre des personnes atteintes et qui font l’objet de suivi médical s’élève, ainsi à 602, selon une mise à jour du ministère de la Santé publié dimanche.

Le cas de contamination locale a été enregistré à Mahdia, alors que les cas importés, ont été recensés à Sfax (01), Monastir (01), Sousse (01), Bizerte (01) et Sidi Bouzid (04).

Dans le cadre du suivi d’anciens malades, 22 sur 27 analyses effectuées sont toujours positives.

Depuis la propagation du covid en mars dernier en Tunisie, le pays a enregistré 1142 cas de guérison et 50 décès. Six cent deux personnes portent toujours le virus. Et seulement 7 malades covid sont pris en charge en milieu hospitalier.