” COVID-19 Open Courses Tunisia ” la nouvelle plateforme web de formation et d’apprentissage

Une plateforme web de formation et d’apprentissage ” COVID-19 Open Courses Tunisia “, destinée à tous les professionnels de la santé et au grand public, a été lancée, vendredi 24 avril 2020, par le Ministère de la Santé et le bureau de l’Organisation mondiale de la Santé en Tunisie. Le site www.covid-oms.tn donne accès à cette plateforme, a publié l’OMS – bureau Tunisie sur sa page Facebook.

Cette plateforme d’information et de formation, lancée sous la présidence du ministre de la santé Abdellatif El Mekki, partage une large documentation validée sur le COVID-19. Elle donne accès aux données scientifiques et épidémiologiques nationales et internationales, aux recommandations stratégiques et techniques de l’OMS.

Elle propose des modules de formation sur la prévention, la prise en charge du COVID-19 et sur tous les aspects liés à la protection des professionnels de la santé et des patients.