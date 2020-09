Covid-19: Plus de deux cents patients hospitalisés en Tunisie

Le nombre des personnes porteuses du Coronavirus et actuellement hospitalisées a atteint 221 patients sur un total de plus de 8700 cas actuellement actifs, a annoncé, mardi, l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

Le nombre de décès par le coronavirus depuis son apparition au début du mois de mars dernier, s’est élevé à 164, tandis que plus de 2000 personnes ayant contracté la maladie sur un total de plus de 11 mille cas, se sont rétablies, selon la même source.

Le gouvernorat de Tunis, avec près de 1200 cas, compte le plus grand nombre de cas de contamination, suivi de Ben Arous avec 1033 cas, puis Gabès avec 782 cas, Sousse avec 748 cas et Monastir avec 702 cas porteurs du virus.

En revanche, les autres gouvernorats ont enregistré un nombre de contamination plus bas (allant de 370 à l’Ariana, à 20 dans le gouvernorat de Gafsa), alors que la courbe des contaminations a maintenu son niveau record, contre un déclin du nombre des guérisons.

Les comités régionaux de lutte contre les catastrophes, prennent des décisions visant à maitriser la propagation du virus, et sont habilités à prendre des mesures exceptionnelles, telles que l’imposition du couvre-feu ou la fermeture de certains espaces, a fait savoir Habib Guedira, membre du comité de lutte contre le Coronavirus.

Les indicateurs actuels impliquent des risques de détérioration de la situation épidémiologique dans la période à venir, a mis en garde Guedira, rappelant l’impératif de respecter les mesures de prévention.

Le bilan du ministère de la Santé jusqu’au, lundi 21 septembre, fait état de 528 cas de contamination. Le ministère a indiqué que les analyses positives avaient augmenté de plus de 20% durant la dernière période.