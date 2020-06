Covid-19: Séance de travail sur les procédures sanitaires à adopter dans les mosquées

L’examen des procédures sanitaires à adopter dans les mosquées et les lieux de culte, lors de la prière de vendredi (Salat al jomoah) et la prière collective (Salat Al-Jama’a) a été au centre d’une réunion tenue lundi entre le ministre de la santé Abdellatif El Mekki et le ministre des affaires religieuses Ahmed Adhoum, en présence des membres du comité scientifique chargé du suivi de la propagation du coronavirus.

Les participants ont souligné à cette occasion l’impératif de respecter les consignes et les mesures préventives prises dans le cadre du protocole sanitaire afin de préserver la sécurité des citoyens ainsi que des responsables chargés de la gestion des affaires des mosquées.