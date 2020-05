Covid-19 : Seul le texte tuniso-français est en discussion au Conseil de sécurité, affirme Tunis

L’ambassadeur de Tunisie auprès des Nations unies, Kais Khabthani, a affirmé que seule la résolution élaborée par son pays et la France sur un cessez-le-feu dans divers conflits dans le monde pendant la pandémie de coronavirus est en discussion au Conseil de sécurité.

« Le seul projet de résolution mis sur la table (du Conseil) est celui de la Tunisie », a déclaré Kabthani à Asharq Al-Awsat. « Il n’y a pas d’autre résolution », a-t-il dit, interrogé sur un nouveau texte présenté par l’Allemagne et l’Estonie mardi.

Le dernier projet de résolution est « mort-né », a déclaré le diplomate, ajoutant que la plupart des membres du Conseil sont prêts à discuter du projet tuniso-français, qui a été présenté il y a sept semaines.

« Les Etats-Unis et la Chine sont prêts à parvenir à un accord » sur le texte, a déclaré Kabthani.