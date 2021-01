Covid: Plus de 3 millions de Tunisiens seront vaccinés à partir de ce mois !

» 30% des Tunisiens seront vaccinés contre le coronavirus à partir du mois d’avril prochain à raison de 120 mille injections par jour « , a annoncé mercredi le ministre de la santé, Faouzi Mehdi.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, le ministre a signalé que la Tunisie recevra au début du mois d’avril prochain plus de 6 millions de doses de vaccin anti-covid-19 dont 2 millions achetées directement auprès des laboratoires internationaux et 4 millions de doses commandées dans le cadre de l’Initiative internationale COVAX.

Faouzi Mehdi a indiqué que le ministère a mis en place une stratégie nationale de vaccination contre le coronavirus qui ciblera essentiellement les professionnels de la santé, les personnes âgées et les malades chroniques et aspire à la vaccination de 50% de la population.

Dans ce contexte, il a fait savoir que le ministère de la santé a mobilisé 200 équipes de vaccination composées chacune de 12 cadres de santé.