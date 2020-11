Covid19 : 29 nouveaux cas de décès, le 03 novembre

29 décès et 1237 nouvelles contaminations par le Coronavirus ont été enregistrés, hier mardi, portant le bilan depuis l’apparition du virus et jusqu’au 03 novembre 2020 à 1512 décès et 64363 cas confirmés, selon des données publiées mercredi par le ministère de la Santé.Selon la même source, 3323 analyses ont été effectuées au cours de cette période portant le nombre des analyses effectuées depuis le début de la pandémie à 363557.Le nombre des nouveaux malades hospitalisés a atteint 3025 et celui des patients admis aux soins intensifs 252 patients.

