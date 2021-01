Covid19: Ouverture virtuelle de Tfanen Takwin avec 22 candidats retenus

« Tfanen Takwin », le cycle pilote euro-tunisien destiné aux professionnels de la culture en Tunisie a été ouvert le jeudi 21 janvier 2021 avec une assemblée générale qui a réuni virtuellement les 22 candidats retenus, les chefs du projet et l’équipe administrative. Le démarrage de la formation a eu lieu le vendredi 22 janvier 2021 toujours en ligne en s’adaptant au contexte sanitaire actuel lié à la Covid-19.

Tfanen Takwin est une formation d’une année équivalente à une 2ème année de master professionnel et destinée aux professionnels du secteur culturel en Tunisie conçue dans le cadre du projet d’appui au renforcement du secteur culturel tunisien, Tfanen – Tunisie Créative, en partenariat avec EUNIC (European Union National Institutes for Culture), l’Union européenne et le PACT (Programme d’appui au secteur de la culture en Tunisie). Le cycle Tfanen Takwin est structuré autour de trois thématiques : Patrimoine et culture, Technologies de l’Information et de la Communication et Soft Skills, et sera suivi de stages nationaux et internationaux sous réserve des conditions sanitaires. Les intervenants proposés par Tfanen Takwin sont des acteurs culturels, des universitaires et des professionnels de la culture, tunisiens et étrangers qui, par leur expertise et leur approche des thématiques garantissent un apprentissage de qualité et une pédagogie adaptée aux professionnels sélectionnés pour ce programme.

En s’appuyant sur des modules théoriques et techniques, des études de cas pratiques récents, des modules de renforcement des compétences de leadership culturel adaptatif, et une mobilité entre l’Europe et la Tunisie, Tfanen Takwin a pour objectif de renforcer les compétences de professionnels capables de conduire des projets culturels en prenant en compte l’histoire des arts et des patrimoines en Tunisie dans un contexte national, régional et mondial, et de valoriser ce secteur culturel en s’appuyant sur les outils numériques in situ et en ligne, et sur les techniques de communication (soft skills) liées à l’élaboration d’un projet.

Ses objectifs pédagogiques consistent à connaître la scène culturelle tunisienne avec ses acteurs et ses problématiques, connaître les différentes institutions culturelles en Tunisie ou travaillant avec la Tunisie dans le cadre de mise en place de politiques culturelles, valoriser les patrimoines et le secteur culturel par l’exploitation des ressources du numérique in situ et en ligne, concevoir, monter et suivre des projets dans les domaines de la culture et du patrimoine, y compris en mobilisant leurs réseaux européens (EUNIC et autres) et à maîtriser les différents outils de communication et en médiation culturelle.