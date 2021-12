Création d’un Fonds d’appui au partenariat public-privé, financé en partie par la CDC

Un Fonds d’appui au partenariat public- privé sera créé en vertu de l’article 13, de la Loi de Finances 2022. Il vise à soutenir et développer les projets de partenariat entre les structures et établissements publics et le secteur privé.

Ce fonds sera financé à travers une contribution de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ainsi que par les contributions et les dons qui lui seront destinés dans le cadre des plans de développement des PPP.

Ce fonds financera notamment les études, services d’appui et d’accompagnement assurés par des experts et des bureaux d’études, dans le domaine du partenariat entre le secteur public et le secteur privé.

La Cheffe du Gouvernement ordonnera la mobilisation des allocations nécessaires au financement de ce fonds dont la gestion a été confiée à l’Instance Générale de Partenariat Public Privé (IGPPP).