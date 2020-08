Les services du ministre auprès du chef du gouvernement chargé des droits de l’Homme et de la relation entre les instances constitutionnelles et la société civile ont annoncé la création d’un nouveau parti nommé « Le parti de la Coalition nationale tunisienne » et présidé par Neji Jalloul, et ce en application aux dispositions du décret-loi n°87 promulgué le 24 septembre 2011 et relatif à l’organisation des partis politiques , rapporte Mosaïque fm.