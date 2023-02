Néji Jalloul réclame l’annulation des élections législatives

Le président du parti de l’Alliance nationale, Néji Jalloul, a invité le président de la République, Kaïs Saïed, à « annuler tout le processus des élections législatives » de 2022. « Un processus flou et qui a échoué », selon lui.

Il considère que ces élections sont par excellence des élections « régionales » et « ne représentent pas l’ensemble des citoyens tunisiens. »

Il a, aussi, appelé à « limoger le gouvernement » et à le remplacer par un gouvernement de compétences nationales « apte à bien négocier » avec le Fonds monétaire international et « capable de sortir le pays de la crise », a-t-il dit, dimanche, dans une déclaration à l’agence Tunis-Afrique-Presse.

Néji Jalloul a, par ailleurs, estimé que l’Union générale tunisienne du Travail doit « se défaire de l’ancien quartet » et faire participer « les élites actives », dont l’Ordre des médecins, l’Ordre des ingénieurs etc…

Et d’ajouter : « exclure la Présidence de la République du dialogue est insensé. »

Dimanche, le président du parti de l’Alliance nationale s’était rendu à Menzel Bourguiba, dans le gouvernorat de Bizerte, où il a discuté avec les citoyens. Il a, à cette occasion, insisté sur l’importance de la reddition de compte et la nécessité d’accorder un intérêt particulier aux secteurs de l’enseignement, de la santé, des transports et de l’agriculture.