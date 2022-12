Cri d’alarme de la chambre des grossistes répartiteurs de médicaments

Intervenant, ce lundi matin 5 décembre sur les ondes de Radio Shems FM, le vice président de la chambre des grossistes répartiteurs de médicaments, Hazem El Ghoul, a lancé un cri d’alarme, suite à la suspension des activités des entreprises du secteur, affirmant que la situation est catastrophique et que les entreprises signalées vont droit vers la faillite.

Il a déploré l’accueil négatif réservé par le gouvernement et le ministère des finances à leurs revendications relatives au renouvellement de l’attestation de retenue à la source sur les ventes de médicaments.

Il a précisé que depuis le mois de mars dernier, la Chambre avait cherché de trouver une solution, en vain, ajoutant que de nombreux contacts ont été entrepris avec les différentes parties dont la cheffe du gouvernement, sans résultat.

Hazem El Ghoul a souligné que les grossistes répartiteurs de médicaments sont arrivés à l’incapacité de poursuivre leurs activités, observant que la décision prise concerne la suspension du travail et non pas une grève, car les entreprises ne peuvent plus payer leurs fournisseurs.