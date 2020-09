Crise sanitaire: Mraihi appelle à la formation d’une commission d’enquête

Le secrétaire général de l’Union populaire républicaine (UPR), Lotfi Mraihi, a appelé, lundi, à la formation d’une commission d’enquête parlementaire, chargée d’auditionner les gestionnaires de la crise de Coronavirus et de relever les dysfonctionnements constatés.

Lors d’une conférence de presse, lundi, à Tunis, Mraihi a estimé que les personnes chargées de gérer la crise sanitaire ont failli à leur mission, dénonçant le prolongement du confinement au delà de deux mois.

« Les études et les données recueillies depuis la mi-février dernier ont identifié la catégorie la plus vulnérable face à l’épidémie et montré une nette baisse du nombre de porteurs du virus parmi les moins de 15 ans », a-t-il expliqué.

Et d’ajouter: l’Union populaire républicaine avait demandé la levée du confinement obligatoire depuis le 8 avril dernier, le recours à la politique de l’immunité collective et la maîtrise de la propagation du virus, à la lumière du bilan quotidien fourni par le ministère de la Santé,

Mraihi a, dans ce contexte, indiqué que le confinement a coûté à l’Etat 42 milliards de dinars, soit la totalité du budget de l’Etat tunisien et causé le licenciement de plus de 400 mille ouvriers.

Et de préciser, « la Tunisie n’a pas enregistré d’importantes pertes humaines comme la majorité des pays arabes et africains et nombre de pays occidentaux. Ce-ci, a-t-il estimé, revient à la composition de la société tunisienne, essentiellement constituée de jeunes et non pas à la maîtrise de la propagation de la pandémie.