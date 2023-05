Election du bureau de la commission culture, tourisme et artisanat à l’ARP

Le bureau de la commission de tourisme, de culture, de services et d’artisanat réunie hier mercredi sous la présidence de Brahim Bouderbala, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a été élu, informe un communiqué de l’ARP. Il se compose comme suit:

Président : Yassine Mami

Vice-président : Meriem Cherif

Rapporteur : Ahmed Bennour

Le président de l’ARP a tenu à préciser que cette commission est chargée d’examiner les projets et propositions se rapportant au tourisme, aux services, à l’artisanat ainsi qu’à la culture et au patrimoine.

Technique à la base, cette commission a-t-il mentionné oeuvre dans le cadre de la stratégie de l’Etat visant à diversifier les composantes de l’économie nationale dès lors que les secteurs concernés sont des secteurs à valeur-ajoutée contribuant notamment à l’alimentation des recettes en devises, ce qui nécessite de réviser les programmes, de hisser le niveau des ressources humaines, de chercher des marchés prometteurs et d’instaurer un système d’incitations a même d’encourager les jeunes à investir dans des secteurs innovants, à l’ère du temps et au diapason de l’évolution technologique.

A cet effet, Bouderbala a soulevé l’importance d’accorder à l’aspect culturel la place requise en favorisant l’offre culturelle sans exclusion ni marginalisation appelant à ce que le législatif soit un substrat ouvert à ces secteurs de services prometteurs, grâce à des textes qui contribuent en tant que points d’appui à leur développement et leur rayonnement, dans les différentes régions du pays qui regorgent de richesses sur tous les plans, ce qui aiderait à apporter une véritable lueur d’espoir auprès des jeunes désespérés hantés par des solutions illusoires.

