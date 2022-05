La sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen la semaine prochaine en Tunisie

Une délégation multipartite de députés européens de la sous-commission des droits de l’homme, conduite par la présidente Maria Arena, se rendra en Tunisie du 22 au 24 mai.

La visite s’inscrit dans le cadre des « relations privilégiées » entre l’UE et la Tunisie. Les députés auront une série d’échanges avec diverses parties prenantes tunisiennes, afin d’approfondir leur compréhension des derniers développements politiques et des tendances actuelles dans le pays avant le référendum annoncé sur une réforme constitutionnelle prévu pour le 25 juillet 2022. Les députés discuteront également des besoins tunisiens et des pistes à explorer en relation avec les éléments fondamentaux du partenariat.

La délégation a l’intention de rencontrer des représentants des partis politiques tunisiens et des organisations de partenaires sociaux, ainsi qu’un large éventail d’organisations de la société civile, de représentants d’organes institutionnels, d’acteurs locaux et d’experts actifs dans des domaines liés à l’État de droit et aux droits de l’homme. Dans leurs interactions avec leurs homologues tunisiens, les députés européens mettront l’accent sur des questions telles que la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme, conformément au mandat parlementaire de la sous-commission, et dans l’esprit des priorités stratégiques UE-Tunisie récemment étendues qui ont été convenues en 2018. Les députés devraient soulever les réformes politiques actuelles de la Tunisie ainsi que la réforme du système judiciaire, la lutte contre la corruption, les droits sociaux et économiques, la migration et les droits des femmes lors de ces discussions.

Au cours de la visite de la délégation, l’accent sera également mis sur la poursuite de l’engagement de longue date du Parlement avec les acteurs de la société civile qui restent des interlocuteurs clés dans l’élaboration et le suivi de la coopération UE-Tunisie, y compris à la lumière de l’Agenda 2021 de l’UE pour la Méditerranée.

La délégation de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen comprend la présidente Maria Arena (S&D, Belgique), ainsi que les députés Michael Gahler (PPE, Allemagne), Andrea Cozzolino (S&D, Italie), Jaak Madison (ID, Estonie) et Karol Karski (ECR, Pologne).