CS Sfaxien : l’Assemblée générale élective le 29 février prochain

Les assemblées générales évalutative et élective du Club Sportif Sfaxien (mandat 2020-2021) se tiendront le 29 février prochain à partir de 10h00, a annoncé le club, lundi, dans un communiqué.

La date a été fixée à la lumière de la situation sanitaire critique que connait le pays en général et la région de Sfax en particulier, et suite aux décrets successifs relatifs à la prorogation de la période de confinement orienté et l’interdiction des rassemblements, des réunions et des manifestations générales qui s’en suivent, a précisé le club.

Le comité directeur est soucieuse de tenir ces deux assemblées générales en présence de tous les adhérents, dans un espace général répondant à toutes les mesures d’organisation et de santé requises, a ajouté le communiqué.

La même source a indiqué que cette date reste, néanmoins, tributaire des décisions des autorités nationales et régionales concernant le prolongement de l’interdiction des réunions et des manifestations générales.

- Publicité-