Attijari sous-estimée en bourse et son Leaseur défavorablement Benchmarké

Deuxième capitalisation boursière du secteur bancaire avec 1.933 MDT, derrière la BIAT (Ndlr : La Biat est propriétaire de Tunisie Valeurs qui signe la présente rétrospective), Attijari Bank a affiché, dans la continuité des dernières années, un joli parcours boursier, dixit la dernière note rétrospective 2023 des valeurs cotées sur la bourse de Tunis, qui ne tarit pas d’éloges sur le concurrent direct de sa maison mère.

T.V ne lui trouve presqu’aucun défaut

Selon T.V, l‘action n’a pas réagi aux restrictions en matière de distribution des dividendes au titre de l’exercice 2022 imposées par la BCT (conformément à la note de la BCT no 2023 – 10 du 7 mars 2023). Et pour cause, Attijari dispose d’un matelas confortable de fonds propres, lui permettant de distribuer un dividende de 4,000 DT par action, ce qui correspond à un Pay-Out exceptionnel de 87,6 %. Le bilan du premier semestre de l’année 2023 s’est avéré concluant pour la filiale du groupe marocain Attijariwafa Bank.

Malgré l’atonie de l’activité du crédit (un encours des crédits en hausse de 1 % seulement à 6,7 milliards de dinars par rapport au 31 décembre 2022), l’activité de collecte a maintenu son élan de croissance (un encours des dépôts en progression de 4,6 % à 9,8 milliards de dinars par rapport au 31 décembre 2022) et le PNB a été bien orienté, se renforçant de 14,2 % à 323,7 MDT.

La rentabilité a, également, été au rendez-vous avec un Bottom-Line en hausse de 14,7 % à 109,1 MDT. La banque qui vient d’acter, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre 2023, une augmentation de capital réservée aux salariés du groupe (Lire notre article à ce sujet), portant sur un montant de 49,2 MDT, devra composer, en 2024, avec un contexte opérationnel difficile marqué par un investissement en berne, une hausse des risques d’impayés et une liquidité tendue.

Un titre pourtant traité à une valorisation décotée

Mais, estime T.V, Attijari devrait être parmi les banques les moins touchées par la crise, grâce à son assise financière solide, à sa bonne qualité du portefeuille et à son matelas de liquidité confortable. Malgré le rallye boursier des dernières années, l’action est traitée à une valorisation décotée qui sous-estime les qualités fondamentales d’Attijari Bank et son profil de croissance organique supérieur à ses pairs.

La liquidité élevée de la banque (un ratio de transformation Crédits/ Dépôts parmi les plus faibles du secteur bancaire coté) et sa qualité du portefeuille lui donnent une marge de manœuvre considérable pour surmonter les tensions monétaires, la morosité ambiante et le durcissement du cadre réglementaire.

Prisée par les investisseurs étrangers pour la qualité de son management, sa liquidité boursière élevée et sa réactivité commerciale, Attijari Bank est un bon véhicule pour s’exposer au secteur bancaire coté. « Nous réitérons notre recommandation à l’achat sur le titre », ditT.V.

Un ratio de solvabilité d’Attijari leasing, qui se compare défavorablement à ses pairs cotés

Plus direct sur la filiale d’Attijari Bank spécialisée dans le leasing Attijari leasing (AL), T.V estime qu’AL s’est montrée bien résiliente en Bourse pour la troisième année d’affilée, et ce, malgré la baisse de la rentabilité en 2022 . Si le loueur profite d’un adossement à un groupe bancaire de référence et d’une intégration commerciale de plus en plus renforcée, il affiche un levier financier élevé, un ratio de solvabilité qui se compare défavorablement à ses pairs cotés et une qualité de portefeuille, en deçà des standards du secteur . La première moitié de 2023 a été plutôt bonne pour le Leaseur. En dépit de la quasi-stagnation du Produit Net à 14,8 MDT, la société est parvenue à réaliser une hausse de son résultat net de 10,8 % à 4 MDT, en lien avec la baisse sensible du coût du risque à 0,6 MDT contre 2,5 MDT une année plus tôt. Le titre affiche une valorisation en apparence abordable et un rendement en dividende tentant avec une bonne liquidité boursière en raison de sa cotation en mode continu. Cependant, « nous pensons que sa valorisation à 46 MDT reflète actuellement les faiblesses de la société et les risques conjoncturels à court terme. Nous recommandons de « Conserver » la valeur, estime T.V.

