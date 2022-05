Davantage d’orge fourragère pour les éleveurs de bétail, dès cette semaine

Le quota de l’orge fourragère destiné aux éleveurs de bétail sera augmenté en urgence, à partir de cette semaine, et ce dans le cadre de suivi de la conjoncture internationale et nationale relative à l’approvisionnement et les prix des aliments pour bétail, a annoncé lundi le ministère du Commerce.

Dans un communiqué, il a ajouté qu’il compte examiner les recommandations issues des professionnels et que des réunions de coordination communes et intensives sont lancées concernant les filières de volailles, de viande rouge et laitières.

Ces réunions visent à étudier l’évolution du coût pour ces secteurs et son impact sur les prix et le rendement. L’objectif est de prendre par la suite des mesures de régulation pour préserver la durabilité des filières et de pouvoir d’achat du consommateur, a précisé le ministère.

Ces mesures concernent la révision des prix, l’augmentation de quota des produits fourragers subventionnés destinés aux éleveurs et toutes les procédures visant à réduire le coût de production et garantir un bon rendement pour les producteurs et les distributeurs.

La Tunisie a consacré, à fin mars 2022, une enveloppe de 162 millions de dinars pour importer l’orge, dont le prix a augmenté de 50,2% et une enveloppe de 171,8 MD pour importer le maïs.