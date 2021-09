La toute première cargaison d’aliments pour bétail US arrive en Tunisie

Le Conseil américain des céréales (USGC) a envoyé en Tunisie la toute première cargaison de drêches de distillerie sèches avec solubles, aliments pour bétail. La cargaison a été livrée au début du mois et a marqué l’ouverture de nouvelles possibilités pour les producteurs et les expéditeurs américains d’acheminer des produits dans la région méditerranéenne.

Le bureau Moyen-Orient et Afrique de l’USGC indique que la stratégie du conseil est axée sur la commercialisation de l’avantage américain en Tunisie pour les importations de maïs et de coproduits de maïs. L’industrie de l’alimentation animale en Tunisie est un marché mature comparé à d’autres pays voisins, et les efforts du Conseil se sont concentrés sur le service commercial et la promotion de ces produits. Les tarifs des vraquiers sur plusieurs routes clés de la région sont plus élevés que les niveaux records précédents, ce qui signifie que certains importateurs envisagent d’autres options.

Cela a fait grimper les tarifs des conteneurs aux États-Unis, les importateurs de céréales fourragères près de la Méditerranée et du Golfe arabe choisissant d’utiliser des conteneurs plutôt que des expéditions en vrac pour réduire le coût des aliments pour animaux. Le bureau régional de l’USGC soutient activement la croissance de la demande de protéines du pays en faisant la promotion du maïs américain et de ses coproduits, en organisant des événements et en accueillant les parties prenantes du secteur aux États-Unis.