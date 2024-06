De nombreux changements proposés par Hamas sont mineurs, déclare Jake Sullivan

Les États-Unis ont examiné le contenu de la réponse du Hamas à la proposition de cessez-le-feu israélienne du 27 mai et de nombreux changements proposés par le Hamas sont mineurs et ne sont pas inattendus, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan aux journalistes mercredi à bord d’Air Force One.

D’autres changements diffèrent de manière plus substantielle, selon Sullivan.

« Les États-Unis vont maintenant travailler avec les médiateurs, en particulier l’Égypte et le Qatar, pour combler les dernières lacunes conformément au discours du président du 31 mai et au contenu de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré Sullivan. « Notre objectif est de mener ce processus à son terme.

« Je voudrais souligner que dans son discours du 31 mai, [Biden] prévoyait que le Hamas reviendrait et proposerait des changements », a ajouté Sullivan. « L’important était que toutes les parties s’assoient à la table jusqu’à ce que nous parvenions à un accord. C’est ce que nous renforçons aujourd’hui ».

