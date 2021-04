De nouvelles procédures régissant le secteur du cuir

Les nouvelles procédures régissant le secteur du cuir et des produits similaires et visant à organiser le secteur et préserver la sécurité et la santé des consommateurs, entreront en vigueur le 21 août 2021, a annoncé le Centre National du Cuir et de la Chaussure (CNCC), dans une note adressée aux fabricants, fournisseurs et fournisseurs de chaussures et de produits similaires.

Ces procédures ont été publiées dans le décret gouvernemental numéro 571 de l’année 2020, du 7 août 2020 relatif aux chaussures et articles similaires et la décision publiée par les ministres de l’industrie et du commerce dans le Journal officiel n°83 de 2020 du 21 août 2020.

Ce texte fixe les exigences de base qui doivent être respectées par les fabricants de chaussures et articles similaires lors de la mise ou d’exposition des produits sur le marché.

Ces dispositions comprennent de nouveaux engagements liés au marquage et à la définition des caractéristiques physiques et mécaniques et les substances chimiques visant à assurer la santé et la sécurité du consommateur et la fourniture de chaussures de haute qualité.

Elles s’appliquent aux opérateurs économiques à des fins d’exposition, de mise sur le marché ou de distribution à titre gratuit des chaussures et articles similaires.

Le secteur du cuir et de chaussures représente 4% de la production des industries manufacturières avec un chiffre d’affaires estimé à 2000 millions de dinars.

La filière compte 224 entreprises, employant environ 26 000 personnes en plus de 3000 artisans. 72% des entreprises sont totalement exportatrices. Les exportations du secteur sont estimées à 1260 millions de dinars.