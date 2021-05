Industries du cuir & de la chaussure: La balance commerciale excédentaire

La balance commerciale du secteur des industries du cuir et de la chaussure (ICC) a dégagé, au cours du premier trimestre 2021, un excédent de 132,2 millions de dinars (MD), selon la note de conjoncture du secteur des ICC publiée par le Centre national du cuir et de la chaussure (CNCC).

Le solde commercial de la balance est assuré grâce aux performances des filières chaussures (+162,2 MD), tiges de chaussures (+64,6 MD) et maroquinerie (+29,1 MD). De même, la filière habillement en cuir a dégagé un très léger excédent (+0,7 MD), explique le Centre.

En revanche, la filière des intrants : cuirs, peaux et pelleterie et accessoires et composants a enregistré, au cours du premier trimestre 2021, un déficit dans la balance commerciale respectivement de (-87 MD) et (-37,4 MD).

Les exportations des ICC ont enregistré une baisse de (-6,7%) pour atteindre 344,8 MD, à fin mars 2021 et les importations du secteur ont reculé, également, de (-11%) pour se situer à 212,6 MD. Le taux de couverture des importations par les exportations s’est élevé, ainsi, à 162,2%.

Les causes de la baisse des exportations du secteur ICC essentiellement sont liées à la crise économique nationale et internationale causée par la pandémie du coronavirus qui ne cesse de se propager et ce dans tous les secteurs.

Les exportations des tiges de chaussures et des accessoires et composants ont connu, à fin mars 2021, des évolutions respectivement de 10% et 12,5%, toutes les autres filières ont vu leurs exportations baisser entre 2020/2021.

Les produits de base à l’exportation sont les chaussures (186,6 MD), les tiges de chaussures (81,6 MD) et la maroquinerie (46,7 MD).

En Euros, les exportations du secteur ICC ont baissé de (-10,3%) passant de 116,6 millions d’euros, au cours du premier trimestre 2020, à 104,6 millions d’euros, au cours de la même période de 2012.

Selon le CNCC, La Tunisie exporte ses produits du cuir et de la chaussure vers l’Italie qui occupe comme d’habitude la 1ère place avec 197,4 MD, soit 57,2% des exportations globales.

La France se place au second rang avec 73,7 MD et une part de 21,4% des exportations suivi par l’Allemagne, 3ème principal client, avec 14,4%, soit une valeur de 49,7 MD.

Les Etats Unis occupent la 4ème position avec 3,2 MD suivis de l’Espagne et du Royaume Uni qui ont cumulé, chacun, 2,7 MD.

Parmi la liste des Top Ten des produits tunisiens à l’export figurent les Pays Bas, l’Irlande, l’Albanie et la Suisse avec des valeurs variant 2,6 à 0,9 MD.

Les importations du secteur ICC en régression de -11%

Pour les importations, elles ont reculé, au cours du premier trimestre 2021, de (-11%) pour se situer à 212,6 MD. Le CNCC a expliqué que le rythme des importations est étroitement lié à celui des exportations qui ont aussi baissé de (-6,7%) en 2021.

Les importations des produits intrants tels que les cuirs, peaux et pelleterie et les tiges de chaussures ont diminué respectivement de -16,8% et -42,6%. Egalement, l’habillement en cuir a connu une chute au niveau des importations de (-18,4%).

Quant aux chaussures, maroquinerie et accessoires et composants, ils ont enregistré une augmentation de leurs importations respectivement de 13,5%, 5,4% et 6,9%.

En euro, les importations du secteur ICC ont diminué de (-14,5%), passant de 75,4 millions d’euros, au cours du premier trimestre 2020, à 64,5 millions d’euros au cours de la même période 2021.

L’Italie (111,2 MD), la France (24,6 MD), la Chine (17 MD) et la Slovaquie (16,2 MD) demeurent les plus importants fournisseurs de la Tunisie dans le secteur des ICC. En effet, 79,5% des importations globales sont en provenance de ces quatre pays.

Le Brésil, la Turquie, l’Allemagne, l’Espagne, l’Inde et les Pays Bas se placent parmi les dix premières sources d’importation pour les opérateurs du secteur des ICC.

Répartition du commerce extérieur par régime d’activité

Selon la conjoncture du secteur ICC, la répartition par régime d’activité présente une domination des entreprises totalement exportatrices au niveau des échanges commerciaux internationaux.

En effet, durant le premier trimestre 2021, ces entreprises ont totalisé 310,3 MD, soit 90% des exportations et 180,7 MD, soit 85% des importations globales du secteur.

La part des entreprises travaillant essentiellement pour le marché local est très faible elle représente respectivement 10% et 15 % à l’exportation et à l’importation.

Par ailleurs, il est à signaler qu’un groupe composé de dix (10) entreprises totalement exportatrices non résidentes ont totalisé à elles seules la moitié des exportations du secteur soit 50%, l’équivalent de 172.4 MD.