Décès de l’homme d’affaires saoudien Cheikh Salah Kamel

L’homme d’affaires saoudien Cheikh Salah Abdullah Kamal est décédé, lundi 18 mai 2020 à Djeddah, à l’âge de 79 ans.

Il figure parmi les plus importants investisseurs dans le secteur des médias. En effet, il est fondateur et propriétaire de l’Arab Radio and Television Network (ART). Cheikh Salah Kamel est, également, l’un des premiers investisseurs arabes en Tunisie, à travers l’aménagement de Madina El Bouheira sur les Berges du Lac de Tunis. Il a aussi créé la première banque islamique en Tunisie Baraka Bank Tunisia.

Il possédait plus de 21 milliards de riyal saoudien, répartis sur un grand nombre de sociétés et de banques en Arabie Saoudite et à l’étranger.