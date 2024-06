Des bus supplémentaires pour les Tunisiens revenant de Libye

L’administration régionale des transports de Tataouine a mis à disposition deux bus supplémentaires pour assurer le transport des Tunisiens revenant de Libye, ce samedi 15 juin 2024, à l’occasion de l’Aïd al-Adha, via le poste frontière de Dhehiba-Wazen vers le centre-ville de Tataouine.

Le délégué de la région de Dhehiba, Raached Haddad, a confirmé l’afflux important de Tunisiens au poste frontière. En coordination avec l’administration régionale des transports, la société régionale de transport et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, des bus et des taxis collectifs ont été mis à disposition pour assurer leur transport.