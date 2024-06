Des familles d’otages saisissent la Cour suprême pour obtenir la destitution de Netanyahou

Des membres des familles d’otages, des parents de soldats et des réservistes ont saisi la Cour suprême pour exiger qu’elle ordonne à la conseillère juridique du gouvernement de répondre de toute urgence à la question de savoir si le Premier ministre Benjamin Netanyahou est en situation de conflit d’intérêts dans la gestion de la guerre.

L’avocate Dafna Holtz-Lachner a déclaré au nom des pétitionnaires : « Nous entendons de la part de politiciens et de responsables de la sécurité que sur des questions cruciales, Netanyahou agit selon ses considérations personnelles et non selon l’intérêt national. Si c’est vraiment le cas, alors le conseiller juridique doit agir de toute urgence et répondre à ceux qui ont payé et continuent de payer le prix de l’échec et de la guerre prolongée ».

