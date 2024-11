Des sénateurs exhortent l’administration Biden à suspendre les ventes d’armes à Israël

Plusieurs sénateurs progressistes ont exhorté mardi l’administration Biden à suspendre les ventes d’armes à Israël, accusant les États-Unis d’avoir permis les atrocités commises par Israël à Gaza.

Les quatre sénateurs ont tenu une conférence de presse avant le vote mercredi des résolutions condamnant les ventes d’armes américaines – des mesures qui devraient échouer compte tenu du grand nombre de législateurs qui soutiennent Israël, un allié historique des États-Unis.

Les résolutions ont été présentées par le sénateur progressiste Bernie Sanders, aux côtés de plusieurs autres démocrates.

Le représentant du Vermont a déclaré aux journalistes que « ce qui se passe aujourd’hui à Gaza est indescriptible », soulignant notamment la mort de dizaines de milliers de civils sur le territoire palestinien, ainsi que la destruction à grande échelle de bâtiments et d’infrastructures.

« Ce qui rend la situation encore plus douloureuse, c’est qu’une grande partie de ce qui se passe là-bas a été réalisée avec les armes américaines et avec le soutien des contribuables américains », a-t-il déclaré.

« Les États-Unis d’Amérique sont complices de ces atrocités », a déclaré Sanders. « Cette complicité doit cesser et c’est le but de ces résolutions. »

- Publicité-